Седокова выступила в свадебном платье и объяснилась

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова объяснила свое появление в свадебном платье в одном из выпусков музыкального шоу. Слова исполнительницы приводит Telegram-канал «Звездач».

В передаче артистка в образе невесты исполняет песню «Я не могу без него».

« М ы с н и м а л и е щ е л е т о м . Я н е з н а ю , п о ч е м у в ы б р а л а " Я н е м о г у б е з н е г о " , н о у с л ы ш а л а е е и к а ж д о е с л о в о о т о з в а л о с ь у м е н я в с е р д ц е » , — п о д е л и л а с ь о н а .

Ранее стало известно, что сын Анны Седоковой Гектор узнал о трагедии с бывшим мужем артистки Янисом Тиммой от незнакомого ребенка.