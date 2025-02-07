В аккаунте Канье Уэста появились признания в любви к Гитлеру

В аккаунте рэпера Канье Уэста в X появились провокационные посты — музыкант или кто-то от его лица написал сообщения «Я нацист» и «Я люблю Гитлера». Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

Публикации появились на странице Уэста. Большинство из них носят оскорбительную манеру. Например, рэпер назвал всех «белых людей — расистами», а также заявил, что евреи ненавидят белых.

Напомним, что ранее Уэст попал в скандал из-за появления его жены Бьянки Цензори на церемонии награждения «Грэмми» в голом виде. Канье был номинировал в категории «Лучшая рэп-песня» за трек «Carnival», который он записал в составе ¥$ — совместной с Ty Dolla $ign рэп-супергруппы.

На красной дорожке он появился вместе с Цензори в шубе. В один момент она скинула с себя верхнюю одежду, представ перед фотографами в совершенно прозрачном платье без нижнего белья. После этого пара покинула мероприятие.