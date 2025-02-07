Кудрявцева отреагировала на сообщение о применении насилия к няне

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на появившееся в СМИ и Telegram-каналах сообщение о том, что она якобы применила физическое насилие к няне своей дочери. Комментируя ситуацию в своем Telegram-канале, телезвезда также пригрозила судом авторам таких публикаций.

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Кудрявцева назвала статьи о том, что она якобы ударила няню своего ребенка по лицу, чушью и бредом. Телеведущая также заверила, что хорошо относится к няням дочери.

Кроме того, телезвезда объявила о планах подать в суд из-за недостоверной новости.

« П о с у т и , л ю б о й м о ж е т н а п и с а т ь в с е ч т о у г о д н о , и е м у з а э т о н и ч е г о н е б у д е т . Т а к н е п о й д е т ! » — д о б а в и л а о н а .

Сообщение о том, что Кудрявцева якобы ударила няню дочери, появилось в Telegram-канале «Свита Короля».

« П о с л о в а м н я н и , о н а в с е г о л и ш ь с д е л а л а з а м е ч а н и е Л е р е , ч т о б ы т а н е м а т е р и л а с ь в п р и с у т с т в и и р е б е н к а . 5 3 - л е т н я я Кудрявцева разозлилась, ударила женщину по лицу и сказала: "Знай свое место, дрянь!"», — говорится в публикации.

Кроме того, эту информацию опубликовал портал Lisa.ru.

Ранее стало известно, что Кудрявцева попала в список российских звезд, пострадавших от мошенников. Уточнялось, что, помимо ведущей, жертвами злоумышленников стали политик Ирина Хакамада, писатель Эдвард Радзинский, певец и депутат Госдумы Дмитрий Певцов и не только.