Бывший муж Ксении Собчак улетел с молодой возлюбленной из России

Актер Максим Виторган заявил, что улетел с молодой возлюбленной из России. Экс-супруг Ксении Собчак сообщил об отъезде в соцсети.

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В начале 2025 года Виторган рассекретил отношения с Анной Коротковой. Актер опубликовал совместные снимки, публично признавшись ей в любви. Максим не скрывает счастья в новых отношениях. На этот раз он вновь поделился фотографией Анны, но уже из Рима, куда пара улетела в романтическое путешествие.

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« М и р у — Рим. Аня, с утра пораньше круасаня, позавтракать совсем уж собралась, да призадумалась», — высказался артист.

Напомним, до Анны Максим строил отношения с Нино Нинидзе.