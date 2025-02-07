Shaman назвал качество, которого ему больше всего не хватает

Певец Shaman (Ярослав Дронов), который исполняет роль князя Владимира в одноименной этно-опере, признался, что ему не хватает брутальности для воплощения мужественного образа. В беседе с Общественной Службой Новостей он рассказал, что ему приходится для этого использовать искусственную бороду.

Shaman назвал качество, которого ему больше всего не хватает
© РИА Новости
"Мне не хватает этой брутальности. А чтобы перевоплотиться в князя, нужна борода. Моя растет плохо и выглядит это жутко потом, жалкое зрелище. Так что я всегда отказываюсь от идеи брить бороду", рассказал певец.

Кроме бороды, артист использует для роли специальный парик, который очень сложно отличить от настоящих волос. Надевает он его на короткие волосы, которые теперь носит в повседневной жизни.

Роль князя Владимира Shaman исполняет уже второй год и отмечает, что готов к новым предложениям и постановкам.

До этого сделал вид, что поцеловал главу "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину во время концерта в московской школе Shaman. Позже, однако, артист признался, что они не встречаются, а связывает их только любовь к России.

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