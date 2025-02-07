Shaman назвал качество, которого ему больше всего не хватает

Певец Shaman (Ярослав Дронов), который исполняет роль князя Владимира в одноименной этно-опере, признался, что ему не хватает брутальности для воплощения мужественного образа. В беседе с Общественной Службой Новостей он рассказал, что ему приходится для этого использовать искусственную бороду.

" М н е н е х в а т а е т э т о й б р у т а л ь н о с т и . А ч т о б ы п е р е в о п л о т и т ь с я в к н я з я , н у ж н а б о р о д а . М о я р а с т е т п л о х о и в ы г л я д и т э т о ж у т к о п о т о м , ж а л к о е з р е л и щ е . Т а к ч т о я в с е г д а о т к а з ы в а ю с ь о т и д е и б р и т ь б о р о д у " , — р а с с к а з а л п е в е ц .

Кроме бороды, артист использует для роли специальный парик, который очень сложно отличить от настоящих волос. Надевает он его на короткие волосы, которые теперь носит в повседневной жизни.

Роль князя Владимира Shaman исполняет уже второй год и отмечает, что готов к новым предложениям и постановкам.

До этого сделал вид, что поцеловал главу "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину во время концерта в московской школе Shaman. Позже, однако, артист признался, что они не встречаются, а связывает их только любовь к России.