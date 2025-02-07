Коза Оксаны Самойловой покаталась на Bugatti

Коза российской блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой покаталась на люксовом автомобиле.

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Соответствующие кадры появились в сторис на странице бизнесвумен в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 16,6 миллиона подписчиков.

36-летняя инфлюэнсерша запечатлела питомицу по кличке Мими на фоне бежевой машины французской марки Bugatti. Животное позировало в черной толстовке и с массивной золотистой цепью на шее.

« С а м а я у с п е ш н а я к о з а в м и р е с е г о д н я к а т а л а с ь н а B u g a t t i . Н у а п о ч е м у б ы и д а » , — о т м е т и л а а в т о р п о с т а .

Также Самойлова продемонстрировала свой розовый автомобиль с наклейкой на стекле с изображением козы с розовым бантом и показала, как ее питомица лежит на пледе на заднем сиденье.

« В с е в с е г д а с п р а ш и в а ю т , к а к М и м и е з д и т в м а ш и н е . О н а в о т т а к р а з в а л и в а е т с я и п о е х а л а . П р и ч е м я е й п р е д л а г а л а в п е р е д и е х а т ь , н о о н а в ы б и р а е т с з а д и л е ж а т ь » , — з а я в и л а б л о г е р ш а .

В октябре 2024 года Оксана Самойлова также нарядила козу в одежду люксового бренда почти за 100 тысяч рублей.