«Я так испугалась»: собаку кинолога заинтересовал парик Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о внезапном визите служебной собаки в ее гримерку перед концертом. По словам экс-примы Большого театра, появление овчарки в сопровождении кинолога сначала сильно напугало ее.

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« Я т а к и с п у г а л а с ь , в ы н е п р е д с т а в л я е т е с е б е ! » - н а ч а л а с в о й р а с с к а з Анастасия.

Она начала снимать на телефон работу кинолога и поинтересовалась, как зовут собаку. Выяснив, что кличка пса – Дозор, Анастасия предложила угостить его чем-нибудь «вкусненьким».

« Н е т , н е н а д о » , - р е з к о о т в е т и л б а л е р и н е с о т р у д н и к .

При этом Дозор сильно заинтересовался стоявшим на полу бумажным пакетом, в котором, как оказалось, лежал парик балерины.

« П у ш и с т и к в г р и м е р к е » , - п о д п и с а л а в и д е о Волочкова.

Ранее стали известны цены на шоу Анастасии Волочковой, которое до этого было бесплатным. Билеты на шоу «Одержимость» стоят от 900 до 5000 рублей. Пока в продаже есть более 600 мест.