Бизнесвумен и телеведущая Тина Канделаки в платье с голой спиной снялась с мужем Василием Бровко. Снимками она поделилась в Instagram.

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49-летняя Тина Канделаки позировала в сером струящемся платье с открытой спиной и высоким горлом. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и с острым мысом. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж. В кадре она позировала вместе с мужем Василием Бровко.

В январе Тина Канделаки призналась в личном блоге, что на первом свидании с будущим мужем в ресторане сама оплатила счет. В 2014 году телеведущая официально зарегистрировала отношения с директором по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василием Бровко.

В 2023 году появились слухи, что у пары есть сын, которого выносила суррогатная мать. Но официального подтверждения от супругов не было. Однако телеведущая публично называет себя матерью троих детей, не давая распространенных объяснений.

У Канделаки двое детей от бизнесмена Андрея Кондрахина: 25-летняя дочь Мелания и 23-летний сын Леонтий. Супруги развелись в 2010 году через 11 лет совместной жизни по инициативе знаменитости.