Вернувшийся из США Кортнев пытается снова зарабатывать в РФ

Вернувшийся из США солист «Несчастного случая» Алексей Кортнев пытается снова выстроить заработок в России. Как сообщает Telegram-канал Shot, артист планирует выступать на корпоративах за 500 тысяч рублей.

Канал отмечает, что Кортнев покинул Россию после негативных высказываний о спецоперации на Украине. Однако за границей у него зарабатывать не получается — его спектакль, который он показывал в Армении и Грузии, не пользуется популярностью. По этой причине солист ищет хотя бы частные выступления.

Отмечается, что артист согласен обойтись без люксовых номеров и самолетов — достаточно обычного эконом-класса для себя и команды. За корпоратив длительностью от 45 до 90 минут он хочет получать 500 тысяч рублей для себя или 1,2 млн рублей для всей команды при полном составе «Несчастного случая». Кроме того, за безналичную оплату придется доплатить еще 10%.

Музыкант Кортнев нашел способ зарабатывать в России без выхода на сцену

Ранее Shot писал, что ФНС ликвидирует последнюю фирму Кортнева в России. Речь идет о компании «На всякий случай». Год назад умер ее совладелец, директор «Несчастного случая» Андрей Воронцов, но в налоговую не вносили каких-либо изменений из-за этого. Последние годы она стабильно показывала отрицательный результат — минус 235 тысяч рублей ежегодно.