Бывшая жена Моргенштерна* опубликовала фото топлес

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала фанатам фото топлес. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,3 миллиона подписчиков.

24-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных черно-белых кадрах в меховой пелерине (безрукавная накидка на плечи — прим. «Ленты.ру») и атласной юбке с асимметричным подолом. Также она надела кожаные перчатки, высокие сапоги на каблуках и со шнуровкой и оформленное розами металлическое украшение на талию и руку.

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Кроме того, экс-возлюбленная музыканта уложила волосы в объемный небрежный пучок, оставив у лица пряди с мокрым эффектом, и накрасила ресницы в стиле «паучьи лапки». В свою очередь, на одном из фото она прикрывала обнаженную грудь ладонями.

Ранее в феврале Дилара Зинатуллина также снялась в полотенце на голое тело.