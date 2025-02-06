Названа причина, по которой Слепаков* согласился выступать в России

Комик Семен Слепаков* (признан иноагентом в РФ) готов на все ради финансовой выгоды, заявил в интервью Ura.ru продюсер Павел Рудченко.

Ранее в интернете появился райдер артиста. В нем сообщалось, что исполнитель просит за 45-минутное выступление в России 5,6 млн рублей. Кроме того, заказчик обязан обеспечить автомобиль премиум-класса для поездок, номер в гостинице высокого класса.

« Д л я н е г о [ С л е п а к о в а * ] в а ж н о п р и е х а т ь , в ы с т у п и т ь и з а р а б о т а т ь . И р а д и э т о г о о н м о ж е т п о м е н я т ь т о ч к у з р е н и я , о т к а з а т ь с я о т с в о и х с л о в и д а ж е п е р е с т а т ь п е т ь п е с е н к и с п о л и т и ч е с к и м и п о д т е к с т а м и . П е р е о б у в а е т с я в в о з д у х е р а д и д е н е г » , — о т м е т и л п р о д ю с е р .

Рудченко заметил, что творчество комика хорошо монетизировалось в России. После отъезда из страны высокие заработки остались в прошлом.

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Кроме того, пояснил продюсер, в стране все хорошо помнят, что Слепаков* «наговорил и наплел». Он добавил, что слов артиста может быть достаточно для заведения уголовного дела.

Ранее в Мосгорсуде пояснили, что Слепаков* признан иноагентом на основе размещенных им публикаций в соцсетях, в которых певец высмеивает власти страны и российскую армию.

*Признан иностранным агентом в России.