Названа причина, по которой Слепаков* согласился выступать в России
Комик Семен Слепаков* (признан иноагентом в РФ) готов на все ради финансовой выгоды, заявил в интервью Ura.ru продюсер Павел Рудченко.
Ранее в интернете появился райдер артиста. В нем сообщалось, что исполнитель просит за 45-минутное выступление в России 5,6 млн рублей. Кроме того, заказчик обязан обеспечить автомобиль премиум-класса для поездок, номер в гостинице высокого класса.
«Для него [Слепакова*] важно приехать, выступить и заработать. И ради этого он может поменять точку зрения, отказаться от своих слов и даже перестать петь песенки с политическими подтекстами. Переобувается в воздухе ради денег», — отметил продюсер.
Рудченко заметил, что творчество комика хорошо монетизировалось в России. После отъезда из страны высокие заработки остались в прошлом.
SHOT: комик Слепаков поднял размер гонорара за корпоративы
Кроме того, пояснил продюсер, в стране все хорошо помнят, что Слепаков* «наговорил и наплел». Он добавил, что слов артиста может быть достаточно для заведения уголовного дела.
Ранее в Мосгорсуде пояснили, что Слепаков* признан иноагентом на основе размещенных им публикаций в соцсетях, в которых певец высмеивает власти страны и российскую армию.
*Признан иностранным агентом в России.