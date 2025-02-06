Mia Boyka выиграла суд у треш-блогера Фроси

Треш-блогер Фрося, оказавшаяся в центре скандала после того, как плюнула в лицо певице Mia Boyka во время съемок шоу «50 хейтеров», потерпела поражение в суде и была оштрафована на одну тысячу рублей.

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Несмотря на решение суда, Фрося не испытывает сожалений по поводу своего поступка. В своем Telegram-канале она заявила, что удовлетворена результатом и подчеркивает, что действовала в защиту достоинства ребенка.

« М ы с у д и л и с ь з а п л е в о к ! Я д о в о л ь н а т е м , ч т о я з а с т у п и л а с ь з а ч е с т ь д е в о ч к и » , — н а п и с а л а о н а .

Скандал возник на фоне инцидента с восьмилетней Марьяной, девочкой, которая подверглась насмешкам после того, как Mia Boyka сделала резкое замечание о ее увлечении. Этот случай вызвал эмоциональную реакцию у Фроси, что и привело к конфликту.