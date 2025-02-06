Mia Boyka выиграла суд у треш-блогера Фроси
Треш-блогер Фрося, оказавшаяся в центре скандала после того, как плюнула в лицо певице Mia Boyka во время съемок шоу «50 хейтеров», потерпела поражение в суде и была оштрафована на одну тысячу рублей.
Несмотря на решение суда, Фрося не испытывает сожалений по поводу своего поступка. В своем Telegram-канале она заявила, что удовлетворена результатом и подчеркивает, что действовала в защиту достоинства ребенка.
«Мы судились за плевок! Я довольна тем, что я заступилась за честь девочки», — написала она.
Скандал возник на фоне инцидента с восьмилетней Марьяной, девочкой, которая подверглась насмешкам после того, как Mia Boyka сделала резкое замечание о ее увлечении. Этот случай вызвал эмоциональную реакцию у Фроси, что и привело к конфликту.