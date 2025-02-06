Федора Бондарчука впервые засняли без обручального кольца
Режиссер Федор Бондарчук впервые появился на публике без обручального кольца. Об этом сообщает Peopletalk.
Федор Бондарчук посетил презентацию нового сезона Wink. Журналисты заметили, что у режиссера отсуствовало обручальное кольцо. Выход Бондарчука произошел на фоне слухов о расставании с женой Паулиной Андреевой.
В конце сентября появились слухи о том, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук разводятся. При этом официального подтверждения этой информации не было.
Режиссер и актриса поженились в сентябре 2019 года. Церемония с широким размахом прошла в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Разница в возрасте между супругами составляет 21 год. У пары есть сын Иван.
В недавнем интервью изданию Паулина Андреева высказалась о браке.
«Сейчас многие говорят о том, что институт брака исчезает, мол, это никому больше не нужно, так как нет задачи вместе выжить, у всех все есть, все пресыщены (не все есть и не все пресыщены, конечно). А мне кажется, что задача выжить как раз ярко проявлена. Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически. В современном мире, который очень суров, человеку нужен человек», — заявила актриса.