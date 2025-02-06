Федора Бондарчука впервые засняли без обручального кольца

Режиссер Федор Бондарчук впервые появился на публике без обручального кольца. Об этом сообщает Peopletalk.

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Федор Бондарчук посетил презентацию нового сезона Wink. Журналисты заметили, что у режиссера отсуствовало обручальное кольцо. Выход Бондарчука произошел на фоне слухов о расставании с женой Паулиной Андреевой.

В конце сентября появились слухи о том, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук разводятся. При этом официального подтверждения этой информации не было.

Режиссер и актриса поженились в сентябре 2019 года. Церемония с широким размахом прошла в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Разница в возрасте между супругами составляет 21 год. У пары есть сын Иван.

В недавнем интервью изданию Паулина Андреева высказалась о браке.