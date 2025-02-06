Джастина Бибера выследили папарацци у руской бани

Папарацци заметили Джастина Бибера на улицах Нью-Йорка. 30-летний певец посетил знаменитую русскую баню Wall Street Bath, а после выхода из заведения продемонстрировал обнаженный торс, покрытый многочисленными татуировками.

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Особое внимание привлекла одна из них — изображение битвы ангелов, символизирующее борьбу света и тьмы. Эту татуировку Бибер сделал еще в 2017 году у мастера Bang Bang, но именно сейчас она, по мнению фанатов, приобрела для артиста особый смысл.

В последнее время появились слухи о проблемах в браке Джастина и Хейли Бибер. Несмотря на рождение сына в конце лета, супруги, похоже, переживают непростой период. Поклонники заметили, что артист выглядит подавленным и уставшим. Источники сообщают, что Бибер избегает публичных мест и все чаще уходит в себя. Это стало одной из причин, почему он отказался от гастролей.