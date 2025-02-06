Бородина раскаивается перед дочерью за одну ошибку

41-летняя Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Телеведущая посвящает много времени воспитанию детей и постоянно учится на своих ошибках. Звезда раньше ругала старшую наследницу за оценки, но потом осознала, что этого делать не стоит.

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Экс-ведущая «Дома-2» была строга к 15-летней Марусе — звезда требовала, чтобы дочь училась на одни пятерки и хотела сделать из нее круглую отличницу. В воспитании Теоны Бородина уже более лояльно и спокойно относится, если та получит двойку. В этом случае Ксения просит исправить плохую отметку.

Маруся подтвердила, что мама ругала ее даже за четверки. При этом Теону Ксения не критикует и за более низкие оценки. Бородина признала, что была не права и задалась вопросом, зачем детей гнобят за плохие отметки.

« Н е т , я н е к т о м у , ч т о н у ж н о д а т ь с в о б о д у , и ч т о б ы у ч и л и с ь н а о д н и д в о й к и . Э т о н а д о к о н т р о л и р о в а т ь . Н о я п о м н ю с е б я м е г е р о й с М а р у с е й , с е й ч а с у м е н я у ж е н е т э т и х с у м а с ш е д ш и х и с т е р и к » , — п р и з н а л а с ь п о д п и с ч и к а м б л о г е р .

Ксения уверена, что отличные оценки не гарантируют дальнейшего успеха в жизни.

Напомним, старшая дочь Бородиной родилась в браке с предпринимателем Юрием Будаговым. Младшую дочь Теону Ксения родила от бизнесмена Курбана Омарова.

Ранее Ксения Бородина раскрыла, как бы она поступила, если бы ее жених Николай Сердюков не понравился дочерям.