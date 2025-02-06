Названо условие для возвращения Кортнева на сцену в России

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России, если публично раскается за свои высказывания. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с Общественной службой новостей.

« Е с л и а р т и с т в ы б и р а е т п у т ь п у б л и ч н о г о р а с к а я н и я , ч т о у ж е с л у ч а л о с ь с н е к о т о р ы м и д е я т е л я м и к у л ь т у р ы , о н м о ж е т р а с с ч и т ы в а т ь н а п о с т е п е н н о е в о с с т а н о в л е н и е в п р о ф е с с и и » , — с к а з а л о н .

При этом Русяев также подчеркнул, что возможность возвращения в «широкий российский театральный и концертный процесс» зависит не только от Кортнева, но и от готовности аудитории и организаторов «вновь рассматривать его как артиста, а не как фигуру с определенной политической историей».

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