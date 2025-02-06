«Это был поцелуй или не было его?»: SHAMAN высказался о видео с Мизулиной
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, опроверг то, что у него был поцелуй с Екатериной Мизулиной. Артист ответил на вопрос о том самом видео в беседе с Общественной службой новостей.
Напомним, что недавно в соцсетях появился ролик с участием исполнителя хита «Встанем» и главы Лиги безопасного интернета. Они улыбались и в какой-то момент приблизились друг другу, а Ярослав прикрыл лицо рукой. Тогда некоторые решили, что между ними был поцелуй.
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Певец заявил, что доказательств поцелуя не было и нет.
«Кто вообще сказал, что это был поцелуй или не было его? Все это домыслы», — пояснил звезда.
SHAMAN добавил, что ждет всех на своем концерте 9 марта на сцене «Live Арена», где расскажет о том, что его объединяет с Екатериной.