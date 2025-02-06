Shaman высказался о видео с Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, опроверг то, что у него был поцелуй с Екатериной Мизулиной. Артист ответил на вопрос о том самом видео в беседе с Общественной службой новостей.

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Напомним, что недавно в соцсетях появился ролик с участием исполнителя хита «Встанем» и главы Лиги безопасного интернета. Они улыбались и в какой-то момент приблизились друг другу, а Ярослав прикрыл лицо рукой. Тогда некоторые решили, что между ними был поцелуй.

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Певец заявил, что доказательств поцелуя не было и нет.

« К т о в о о б щ е с к а з а л , ч т о э т о б ы л п о ц е л у й и л и н е б ы л о е г о ? В с е э т о д о м ы с л ы » , — п о я с н и л з в е з д а .

SHAMAN добавил, что ждет всех на своем концерте 9 марта на сцене «Live Арена», где расскажет о том, что его объединяет с Екатериной.