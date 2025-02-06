Народный артист России Эммануил Виторган публично обратился к своей жене. Актер поздравил супругу с 63-летием и признался ей в любви в соцсетях.

« М о я д о р о г а я И р и ш а ! С д н е м р о ж д е н и я , р о д н у л е ч к а . С п а с и б о т е б е з а в с е . З а т в о ю п о с т о я н н у ю з а б о т у о б о м н е , о д о ч е н ь к а х , з а в с е , ч т о т ы д е л а е ш ь д л я в с е й н а ш е й б о л ь ш о й с е м ь и , д л я д р у з е й , д л я в с е х з н а к о м ы х и н е з н а к о м ы х ! З а в с е т е б я б л а г о д а р ю : з а п о з и т и в , з а т в о й о б щ и т е л ь н ы й х а р а к т е р , з а т о , ч т о и т а к а я д е л о в а я , з а т о , ч т о в с е у с п е в а е ш ь , з а т о , ч т о п о т р я с а ю щ а я д о ч ь , у д и в и т е л ь н а я м а м а и л ю б я щ а я ж е н а . Б у д ь т а к о й м о л о д о й , в е с е л о й , д а р и с в о е т е п л о и з а р я ж а й в с е х н а с с в о и м о п т и м и з м о м . К а к ж е м н е п о в е з л о , ч е р т в о з ь м и ! Т ы т о л ь к о б у д ь , п о ж а л у й с т а , з д о р о в а » , — н а п и с а л з в е з д а « Ч а р о д е е в » .

Виторган официально зарегистрировал отношения с Ириной Млодик (в девичестве. — «Газета.Ru»), которая на 23 года его моложе, в 2000 году в день рождения возлюбленной. В браке у пары родились две дочери: их старшей девочке Этель шесть лет, а младшей Кларе пять лет. Артист не скрывает, что его продолжают осуждать за такое позднее «безответственное» отцовство. Однако, по словам актера, он обеспечил девочек всем необходимым для жизни, а риск потерять родителей существует у каждого ребенка, вне зависимости от возраста.

Стал отцом в 79, потерял жену, отверг дочь: факты об Эммануиле Виторгане

У артиста от первого брака с Тамарой Румянцевой есть дочь Ксения, а от второй жены Аллы Балтер сын Максим. Старшие дети артиста сразу не приняли новый брак отца. Ирина Виторган признавалась в шоу «Судьба человека», что пасынок два года был непреклонен, но в итоге им удалось выстроить теплые родственные отношения, а падчерица так и не пошла на контакт.