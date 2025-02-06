Виторган публично обратился к своей жене: «Как же мне повезло»
Народный артист России Эммануил Виторган публично обратился к своей жене. Актер поздравил супругу с 63-летием и признался ей в любви в соцсетях.
«Моя дорогая Ириша! С днем рождения, роднулечка. Спасибо тебе за все. За твою постоянную заботу обо мне, о доченьках, за все, что ты делаешь для всей нашей большой семьи, для друзей, для всех знакомых и незнакомых! За все тебя благодарю: за позитив, за твой общительный характер, за то, что и такая деловая, за то, что все успеваешь, за то, что потрясающая дочь, удивительная мама и любящая жена. Будь такой молодой, веселой, дари свое тепло и заряжай всех нас своим оптимизмом. Как же мне повезло, черт возьми! Ты только будь, пожалуйста, здорова», — написал звезда «Чародеев».
Виторган официально зарегистрировал отношения с Ириной Млодик (в девичестве. — «Газета.Ru»), которая на 23 года его моложе, в 2000 году в день рождения возлюбленной. В браке у пары родились две дочери: их старшей девочке Этель шесть лет, а младшей Кларе пять лет. Артист не скрывает, что его продолжают осуждать за такое позднее «безответственное» отцовство. Однако, по словам актера, он обеспечил девочек всем необходимым для жизни, а риск потерять родителей существует у каждого ребенка, вне зависимости от возраста.
Стал отцом в 79, потерял жену, отверг дочь: факты об Эммануиле Виторгане
У артиста от первого брака с Тамарой Румянцевой есть дочь Ксения, а от второй жены Аллы Балтер сын Максим. Старшие дети артиста сразу не приняли новый брак отца. Ирина Виторган признавалась в шоу «Судьба человека», что пасынок два года был непреклонен, но в итоге им удалось выстроить теплые родственные отношения, а падчерица так и не пошла на контакт.