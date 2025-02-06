Юбилей Дунаевских в центре Москвы обернулся скандалом

На юбилее Исаака и Максима Дунаевских произошел скандал с журналистами из-за организации. Об этом сообщает mk.ru.

В 2025 году в семье Дунаевских двойной праздник: 125 лет со дня рождения Исаака и 80 — Максима. В честь этого события в Московском театре оперетты прошел мюзикл режиссера Светланы Горшковой. По информации источника, праздничный вечер обернулся скандалом.

В первую очередь, организаторы мероприятия требовали от журналистов публикацию о вечере. Во-вторых, сотрудникам СМИ не предоставили обещанные места в зале. В итоге им пришлось два часа стоять в душном помещении. Однако мест не хватило даже тем, кто приобрел билеты.

На данный момент представители Дунаевского не комментировали инцидент.

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