Продюсер оценил возможность возвращения Нетребко в Россию

Продюсер Сергей Дворцов не исключил в беседе с aif.ru, что оперная певица Анна Нетребко может вернуться в Россию.

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По словам Дворцова, у Нетребко нет проблем с тем, чтобы вернуться. Он уточнил, что певица не говорила ничего особенного в адрес России.

« Н о , к о н е ч н о , з а е е в ы с к а з ы в а н и я м и и в ы с т у п л е н и я м и с л е д я т , и е с л и о н а в п е р с п е к т и в е в ы с к а ж е т с я п р о т и в н а ш е й с т р а н ы , т о е е м о ж е т п о с т и г н у т ь т а ж е с у д ь б а , ч т о и д р у г и х а р т и с т о в , о б р у б и в ш и х в с е с в я з и . В т а к о м с л у ч а е о н а о с т а н е т с я т а м , п р и ч е м н а в с е г д а » , — п о д е л и л с я п р о д ю с е р .

Дворцов выразил надежду, что Нетребко любит Россию и однажды «снова будет блистать» на сценах.

В июле 2024 года сообщалось, что Нетребко выступит в США впервые с 2019 года. По данным РИА Новости, Нетребко приняла участие в гала-концерте во Флориде на площадке Palm Beach Opera 3 февраля.

Нетребко последний раз выступала в США в Нью-Йоркской «Метрополитен-опера», где исполняла оперу Джузеппе Верди «Макбет» в 2019 году. В 2022 году «Метрополитен-опера» отказались сотрудничать с артисткой.