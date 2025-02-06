Появилось фото обнаженного Канье Уэста на красной дорожке
Рэпера Канье Уэста высмеяли после скандала на премии «Грэмми». Об этом сообщает издание Daily Mail.
В сети появилось фото, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором обнаженный Канье Уэст позирует вместе с женой Бьянкой Цензори на ковровой дорожке «Грэмми». На снимке рэпер одет в черные высокие сапоги и цепь, а его супруга — в черную футболку, брюки, ботинки и очки. Пост собрал 4,3 миллиона просмотров в X и понравился многим пользователям, в том числе журналистке Кэти Пайпер, актрисе Лизе Ринну и диджею Fat Tony.
«Боже мой, он бы так сильно возненавидел этот снимок, что делает его еще более прекрасным для меня», «Вот что действительно должно было произойти!», «Буквально плачу, это очень хорошо», — писали интернет-пользователи.
2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония «Грэмми», на которой впервые за 10 лет появился Канье Уэст. Рэпер вышел на красную дорожку с женой в абсолютно прозрачном платье без белья. В СМИ появилась информация, что модель выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, опроверг эту информацию.