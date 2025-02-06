Рэпера Канье Уэста высмеяли после скандала на премии «Грэмми». Об этом сообщает издание Daily Mail.

В сети появилось фото, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором обнаженный Канье Уэст позирует вместе с женой Бьянкой Цензори на ковровой дорожке «Грэмми». На снимке рэпер одет в черные высокие сапоги и цепь, а его супруга — в черную футболку, брюки, ботинки и очки. Пост собрал 4,3 миллиона просмотров в X и понравился многим пользователям, в том числе журналистке Кэти Пайпер, актрисе Лизе Ринну и диджею Fat Tony.

« Б о ж е м о й , о н б ы т а к с и л ь н о в о з н е н а в и д е л э т о т с н и м о к , ч т о д е л а е т е г о е щ е б о л е е п р е к р а с н ы м д л я м е н я » , « В о т ч т о д е й с т в и т е л ь н о д о л ж н о б ы л о п р о и з о й т и ! » , « Б у к в а л ь н о п л а ч у , э т о о ч е н ь х о р о ш о » , — п и с а л и и н т е р н е т - п о л ь з о в а т е л и .

© Nancy Soulcycle/X

2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония «Грэмми», на которой впервые за 10 лет появился Канье Уэст. Рэпер вышел на красную дорожку с женой в абсолютно прозрачном платье без белья. В СМИ появилась информация, что модель выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, опроверг эту информацию.