Теща Прилучного эмоционально высказалась о звездном зяте

Мама актрисы Зепюр Брутян публично обратилась к зятю Павлу Прилучному в свой день рождения. Она поблагодарила его за то, что делает ее дочь счастливой.

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В праздник тещи звезда «Мажора» решил сделать ей сюрприз. Он купил для нее большой букет красных роз, чем сильно порадовал женщину. В Сети она отметила, что в восторге от Прилучного и рада, что породнилась с ним.

« С п а с и б о в с е м б о л ь ш о е з а п о з д р а в л е н и я ! С п а с и б о м о е й с е м ь е ! Я о ч е н ь с ч а с т л и в а ! С п а с и б о Г о с п о д у Б о г у з а м о и х д е т е й , м у ж а ! З а в н у к а ! С п а с и б о т е б е , П а в е л , з а с ч а с т л и в ы е г л а з а м о е й д о ч е р и и з а т в о е в н и м а н и е ! С п а с и б о и е щ е р а з с п а с и б о ! Л ю б л ю в а с о ч е н ь ! » - э м о ц и о н а л ь н о в ы с к а з а л а с ь м а м а З е п ю р .

Напомним, что на Брутян Павел женился после развода с Агатой Муцениеце. С бывшей женой актер не смог сохранить хорошие отношения. Первые годы они просто игнорировали друг друга и изредка общались только ради детей. Но в 2024 году начали судиться за опеку над сыном. В итоге по решению суда Тимофей должен жить с матерью, но мальчик отказывается возвращаться к ней, поэтому сейчас его воспитанием занимаются Прилучный с новой супругой.

К слову, недавно Зепюр Брутян поклонники заподозрили в пластике. А делала она или нет операции - рассказал хирург Олег Снигирь.

« Г л о б а л ь н о м о ж н о у в и д е т ь и з м е н е н и я к о н ч и к а н о с а . С у ж е н и е к р ы л ь н ы х х р я щ е й с д е л а л о н о с и к б о л е е а к к у р а т н ы м , а к о н ч и к – у т о н ч е н н ы м . Р а б о т а в ы п о л н е н а а к к у р а т н о , с к о р е е в с е г о , з а к р ы т ы м с п о с о б о м п о т и п у т е о р и н о п л а с т и к и » , - с о о б щ и л с п е ц и а л и с т в б е с е д е с WHOOPEE.ru.

А вот овал лица и увеличенные губы, это, по мнению хирурга, заслуга косметолога и правильного ухода. Не исключено, что актриса использовала филлеры.