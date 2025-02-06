Данко рассказал об участии в шоу «Выживалити»

Российский певец, актер и бывший артист балета в Большом театре Данко (настоящее имя Александр Фадеев) рассказал, как проходила его подготовка к участию во втором сезоне реалити-шоу «Выживалити». Его слова приводит сайт «Страсти».

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« Я н и к а к н е г о т о в и л с я к ш о у . З а н е д е л ю д о т о г о , к а к м ы д о л ж н ы б ы л и е х а т ь н а п р о е к т , р е ш и л п р о в е р и т ь , в ф о р м е л и я в о о б щ е . П р и ш е л н а с т а д и о н , п о т р е н и р о в а л с я — в и т о г е и ч е т в е р т и с т а д и о н а н е с м о г п р о б е ж а т ь . < … > У м е н я б ы л а т р а в м а с п и н ы , я н е с к о л ь к о л е т ш е в е л и т ь с я н о р м а л ь н о н е м о г . П о т о м у п а л с м о т о ц и к л а — п р а к т и ч е с к и р у к а о т о р в а л а с ь , м н е в ч е т ы р е х м е с т а х п р и ш и в а л и с у х о ж и л и я . Я б ы л в х у д ш е й ф о р м е з а в с ю с в о ю ж и з н ь , б ы л к у с к о м м е р з к о г о , о т в р а т и т е л ь н о г о ж и р а . И в о т в т а к о м с о с т о я н и и п о е х а л н а п р о е к т » , — п о д е л и л с я м у з ы к а н т .

Помимо этого, исполнитель признался, что недооценил масштаб проекта. Он добавил, что среди его соперников во втором сезоне «Выживалити» оказалась даже олимпийская чемпионка.