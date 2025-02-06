Как живет Петр Чернышев после смерти Заворотнюк: наследство и личная жизнь

Известный фигурист и тренер Петр Чернышев 6 февраля 2025 года отмечает свой 54-й день рождения. Последний год стал для него настоящим испытанием: он потерял любимую жену, актрису Анастасию Заворотнюк, и остался один с маленькой дочерью Милой. Как живет Петр после такой трагедии и чем занимается сейчас — подробнее в материале URA.RU.

Биография, спортивная карьера и личная жизнь Чернышева до Заворотнюк

Петр Чернышев родился 6 февраля 1971 года в Ленинграде в семье инженеров. Его дед, Петр Сергеевич Чернышев, был выдающимся фигуристом, четырехкратным чемпионом СССР в конце 1930-х годов. Вдохновленный примером деда, Петр начал заниматься фигурным катанием в возрасте 6 лет. Поначалу он выступал как одиночник, но после травмы в 18 лет перешел в танцы на льду.

В 1992 году Чернышев вместе с первой женой Натальей Анненко переехал в США, где стал тренироваться в международной танцевальной школе у Натальи Дубовой. С Анненко фигурист прожил в браке семь лет, с 1988 по 1995 год.

Наибольших успехов в Америке Чернышев добился в паре с фигуристкой Наоми Ланг, с которой после развода с первой женой у него был роман. Спортивная пара пять раз становилась чемпионами США (1999-2003) и дважды победителями чемпионата четырех континентов (2000, 2002). Они также представляли США на Олимпийских играх 2002 года, где заняли 11-е место.

Знакомство Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк произошло в 2007 году на съемках шоу «Ледниковый период», где Анастасия была ведущей, а Петр — участником. Между ними сразу вспыхнула искра, и уже через год, в 2008, они поженились. Для обоих этот брак стал вторым: за плечами каждого был неудачный опыт семейной жизни.

Петр и Анастасия были невероятно гармоничной парой, их любовь и взаимная поддержка восхищали всех окружающих. В 2010 году они обвенчались в церкви, еще больше укрепив свой союз. Анастасия мечтала подарить мужу ребенка, и в 2018 году, после 9 лет брака, у них родилась дочь Мила — первый и единственный ребенок Петра.

Болезнь и смерть Анастасии Заворотнюк

В 2019 году, всего через год после рождения дочери, у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Эта новость стала настоящим ударом для всей семьи. Петр Чернышев, по словам друзей, сделал все возможное и невозможное, чтобы поддержать любимую жену в борьбе с болезнью.

Он продолжал работать, чтобы обеспечивать семью и оплачивать дорогостоящее лечение, включая экспериментальные вакцины на основе раковых клеток Анастасии. При этом все свободное время он проводил рядом с женой, став для нее настоящей опорой.

Петр и Анастасия боролись с болезнью на протяжении пяти лет, но, к сожалению, рак оказался сильнее. 29 мая 2024 года Анастасия Заворотнюк скончалась, оставив Петра вдовцом с пятилетней дочерью Милой.

Наследство Заворотнюк

После смерти Анастасии Заворотнюк в прессе появились слухи о возможных конфликтах между Петром Чернышевым и старшими детьми актрисы — Анной и Майклом — из-за раздела многомиллионного наследства. Поговаривали, что в 2021 году, во время болезни, Анастасия переписала большую часть имущества на детей и мать, оставив мужа без значительной доли.

Якобы это могло привести к ухудшению отношений в семье и даже судебным разбирательствам. Однако скандалов в семье до сих пор на этой почве не произошло.

Жизнь Чернышева после потери Анастасии Заворотнюк

Смерть Анастасии стала невосполнимой утратой для Петра Чернышева. Друзья семьи рассказывают, что первое время он был буквально раздавлен горем и с трудом справлялся даже с организацией похорон. В первые месяцы после трагедии Петра редко видели на публике, он полностью посвятил себя заботе о дочери Миле и семье.

Однако постепенно, во многом благодаря поддержке близких и работе, Петр начал возвращаться к жизни. В августе 2024 года он впервые после смерти жены вышел на лед — на презентации шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» в Сочи. А в ноябре вернулся к репетициям и гастролям.

Сейчас Петр Чернышев продолжает жить в доме в поселке Крекшино вместе с дочерью Милой и тещей Валентиной Борисовной. Он много работает, выступая в ледовых шоу и тренируя молодых фигуристов в собственной школе фигурного катания.