Раскрыт многомиллионный гонорар Саши Петрова

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что российский актер Александр Петров зарабатывает около пяти миллионов рублей за один съемочный день. Об этом сообщает портал «Страсти».

Дворцов отметил, что Петров остается одним из самых востребованных и высокооплачиваемых артистов в России, поэтому без труда смог заработать на собственный особняк на Рублевке стоимостью в 80 миллионов рублей.

« У Петрова сейчас все замечательно. Один его съемочный день стоит порядка четырех-пяти миллионов рублей», — заявил продюсер.

Заработок Александра не ограничивается съемками в кино. По данным источника, актер также получает крупные суммы за рекламные контракты — около 50 миллионов рублей. Кроме того, Петров выступает на корпоративах и поэтических вечерах, билеты на которые стоят от 30 до 60 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что раскрыт пол будущего ребенка Александра Петрова и его супруги Виктории Антоновой, о беременности которой стало известно в декабре 2024 года.