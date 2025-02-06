Девушка Лиама Пейна рассказала, почему покинула его перед таинственной смертью

Кейт Кэссиди, девушка погибшего вокалиста группы One Direction Лиама Пейна, рассказала о его последних днях и объяснила, почему уехала от певца перед самой его гибелью. По ее словам, отъезд был вызван чисто бытовыми причинами.

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« У м е н я б ы л и д е л а . У н а с б ы л а с о б а к а , и я н и к о г д а н е д у м а л а , ч т о ч т о - т о п о д о б н о е п р о и з о й д е т » , — п р и в о д и л е е с л о в а The Daily Mail.

Напомним — Пейн умер в октябре прошлого года, выпав с балкона в гостинице в Буэнос-Айресе, куда он приехал на отдых, чтобы увидеть выступление своего бывшего коллеги по группе Нила Хорана. Ему был 31 год.

Кэссиди также заявила, что она никогда не думала, что он умрет в столь молодом возрасте. Она полагает, что его фатальное падение было «трагической случайностью». Также она показала записку, написанную Лиамом незадолго до смерти — в ней он предполагал, что пара поженится в течение года. Кэссиди уверяет — она бы никогда не покинула Аргентину раньше времени, если бы знала, что певец умрет.