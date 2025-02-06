Диана Шурыгина снова выходит замуж
25-летняя Диана Шурыгина собирается снова выйти замуж и стать матерью. Об этом сообщает StarHit.
Напомним, что Шурыгина стала известна на всю Россию после участия в передаче «Пусть говорят». На тот момент 17-летняя девушка заявила, что ее изнасиловали на вечеринке, а обвиненный в этом Сергей Семенов отрицал свою вину. В 2018 году он вышел на свободу, отбыв наказание сроком в год и два месяца. В момент выхода шоу в эфир в Сети разгорелись споры — одни встали на сторону жертвы, а другие обвиняли Шурыгину во лжи.
Уже на съемках телепередачи Шурыгина познакомилась с оператором Андреем Шляниным, который был старше девушки на девять лет, и быстро вышла за него замуж. Их отношения продлились недолго и спустя два года пара развелась. Следом Шурыгина стала встречаться с миллионером Денисом Ребровым, однако в 2022 году они разошлись.
Новым избранником Шурыгиной стал 30-летний бизнесмен Святослав Гусев. Мужчина сделал предложение любимой во время совместного отдыха в Таиланде. Влюбленные собираются сыграть свадьбу 13 марта, зарегистрировав отношения в ЗАГСе Барвихи. После росписи состоится небольшое празднование в семейном кругу, а уже летом — повторное торжество, на которое пригласят блогеров и журналистов.
«Мне кажется, в нынешнее сложное для страны время неэтично делать суперпышное и громкое мероприятие», — отметил Гусев.
Пара также хочет завести ребенка, однако планируют рождение под определенный знак зодиака — близнецы. Поэтому для зачатия они будут выбирать соответствующий месяц.