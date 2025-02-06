Диана Шурыгина снова выходит замуж

25-летняя Диана Шурыгина собирается снова выйти замуж и стать матерью. Об этом сообщает StarHit.

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Напомним, что Шурыгина стала известна на всю Россию после участия в передаче «Пусть говорят». На тот момент 17-летняя девушка заявила, что ее изнасиловали на вечеринке, а обвиненный в этом Сергей Семенов отрицал свою вину. В 2018 году он вышел на свободу, отбыв наказание сроком в год и два месяца. В момент выхода шоу в эфир в Сети разгорелись споры — одни встали на сторону жертвы, а другие обвиняли Шурыгину во лжи.

Уже на съемках телепередачи Шурыгина познакомилась с оператором Андреем Шляниным, который был старше девушки на девять лет, и быстро вышла за него замуж. Их отношения продлились недолго и спустя два года пара развелась. Следом Шурыгина стала встречаться с миллионером Денисом Ребровым, однако в 2022 году они разошлись.

Новым избранником Шурыгиной стал 30-летний бизнесмен Святослав Гусев. Мужчина сделал предложение любимой во время совместного отдыха в Таиланде. Влюбленные собираются сыграть свадьбу 13 марта, зарегистрировав отношения в ЗАГСе Барвихи. После росписи состоится небольшое празднование в семейном кругу, а уже летом — повторное торжество, на которое пригласят блогеров и журналистов.

« М н е к а ж е т с я , в н ы н е ш н е е с л о ж н о е д л я с т р а н ы в р е м я н е э т и ч н о д е л а т ь с у п е р п ы ш н о е и г р о м к о е м е р о п р и я т и е » , — о т м е т и л Г у с е в .

Пара также хочет завести ребенка, однако планируют рождение под определенный знак зодиака — близнецы. Поэтому для зачатия они будут выбирать соответствующий месяц.