Лена Катина заявила о готовности поучаствовать в «Интервидении»

Певица Елена Катина поддержала в беседе с aif.ru организацию музыкального конкурса «Интервидение».

Катина призналась, что не против принять участие в конкурсе, но в качестве члена жюри.

« Е с л и л ю д и з а х о т я т у ч а с т в о в а т ь , т о п о ч е м у б ы и н е т ? Э т о з д о р о в о , ч т о п о я в и т с я в о з м о ж н о с т ь п о к а з а т ь с е б я » , — п о д е л и л а с ь а р т и с т к а .

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что конкурс предоставит возможность всем странам «без всякой цензуры» показать свои лучшие музыкальные традиции. Он гарантировал, что в «Интервидении» не будет «извращений и издевательств над природой человека, как в ходе Олимпийских игр в Париже».

По словам Лаврова, уже более 20 стран заявили о своем участии в конкурсе.

5 февраля продюсер Иосиф Пригожин признался, что не против сам заняться организацией музыкального конкурса «Интервидение».