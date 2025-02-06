Седокова раскрыла, как ее сын узнал о смерти Тиммы

Российская певица Анна Седокова рассказала в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее сын Гектор узнал о смерти своего отчима Яниса Тиммы от посторонних людей в баскетбольном лагере. По словам исполнительницы, сама она в этот момент находилась в больнице с врачами, которые «спасали ее».

Экс-солистка «ВИА Гры» отправила семилетнего сына в лагерь и попросила сотрудников ничего не говорить ему о произошедшем, однако все пошло не по плану. Седокова отметила, что другой мальчик подошел к Гектору и сказал: «Я знаю, что твой папа умер».

В э т о т м о м е н т я п о н я л а , ч т о н е т н и ч е г о в а ж н е е т о г о , ч т о б ы с е й ч а с в с т а т ь и б ы т ь с н и м в м е с т е , — п о д ч е р к н у л а Седокова.

Она призналась, что приняла решение выписаться из больницы несмотря на свое тяжелое состояние, так как четко осознала, что не может позволить другим людям формировать восприятие мира ее сыном. Отмечается, что с биологическим отцом Гектора, бизнесменом Артемом Комаровым, певица рассталась почти сразу после рождения мальчика, а Тимма заботился о нем как о своем сыне с ранних лет.