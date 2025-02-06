Седокова раскрыла, как ее сын узнал о смерти Тиммы
Российская певица Анна Седокова рассказала в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее сын Гектор узнал о смерти своего отчима Яниса Тиммы от посторонних людей в баскетбольном лагере. По словам исполнительницы, сама она в этот момент находилась в больнице с врачами, которые «спасали ее».
Экс-солистка «ВИА Гры» отправила семилетнего сына в лагерь и попросила сотрудников ничего не говорить ему о произошедшем, однако все пошло не по плану. Седокова отметила, что другой мальчик подошел к Гектору и сказал: «Я знаю, что твой папа умер».
В этот момент я поняла, что нет ничего важнее того, чтобы сейчас встать и быть с ним вместе, — подчеркнула Седокова.
Она призналась, что приняла решение выписаться из больницы несмотря на свое тяжелое состояние, так как четко осознала, что не может позволить другим людям формировать восприятие мира ее сыном. Отмечается, что с биологическим отцом Гектора, бизнесменом Артемом Комаровым, певица рассталась почти сразу после рождения мальчика, а Тимма заботился о нем как о своем сыне с ранних лет.