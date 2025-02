В своей квартире найден мертвым 40-летний рэпер Черехович

Польского рэпера с мировым именем, продюсера и битмейкера Amos The Ancient Prophet (настоящее имя Марцин Черехович) обнаружили мертвым в своей квартире. Об этом пишет Goniec.

По информации источника, артист ушел из жизни незадолго до своего 41-летия. Музыкант, который проживал в родном городе Вроцлаве, скончался 25 января, а 5 февраля его кремировали. Причины и обстоятельства смерти не раскрываются.

Amos The Ancient Prophet появился на свет в 1984 году. Он прославился после участия в группе The Lost Children Of Babylon. Рэпер активно занимался продюсированием артистов, которые связаны с Wu-Tang Clan. В числе его клиентов были Timbo King, Beretta 9 и Killah Priest

Ранее мы писали, что в возрасте 83 лет умер режиссер Брюс Сет Грин, снявший «Зачарованных» и «Зену-королеву воинов». Уточняется, что постановщик мирно отошел у себя дома.

Также сообщалось, что 27-летняя блогерша Денисс Рейес умерла от остановки сердца после липосакции.