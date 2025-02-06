Барецкий рассказал, почему замок Галкина и Пугачевой может упасть

Замок народной артистки СССР Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь может упасть из-за качеств земли, заявил шоумен Стас Барецкий. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Барецкого, в деревне мягкая земля, которая для тяжелых домов не предназначена.

« З а м о к с т о и т у р е ч к и , с в о и м в е с о м п е р е к р ы в а е т е е т е ч е н и е и с а м р а с с ы п а е т с я . В п о л н е в о з м о ж н о , ч т о с к о р о з а м о к н а ч н е т п а д а т ь » , — с к а з а л о н .

Шоумен переживает, что дом может начать заваливаться в сторону деревни. Здание, по его мнению, будет сложно продать. Сам Барецкий согласен самостоятельно профинансировать и отремонтировать замок, а также перекрасить его.

« Н а ч е р н о м н е т а к в и д н о п л е с е н ь . Х о р о ш и й ц в е т , р и т у а л ь н ы й » , — р е з ю м и р о в а л ш о у м е н .

Накануне соседи Аллы Пугачевой рассказывали kp.ru, что певица по большей части живет в одиночестве на Кипре.