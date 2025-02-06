Замок Пугачевой в деревне Грязь стал покрываться плесенью

Telegram-канал SHOT рассказал, что замок певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, комика Максима Галкина* (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в подмосковной деревне Грязь начал приходить в упадок. Как утверждает SHOT, на стенах замка сформировался «огромный слой плесени».

Telegram-канал опубликовал кадры, снятые рядом с особняком. На них видно, что в некоторых местах с крыши и труб отпала кирпичная кладка. На некоторых участках крыши заметны следы ржавчины.

При этом, по данным SHOT, в особняке нередко появляются помощники, которые следят за состоянием дома. По информации Telegram-канала, на содержание особняка уходит до 500 тысяч рублей в месяц.

Пугачева уехала в Израиль после признания Галкина* иностранным агентом в сентябре 2022 года. В Госдуме призывали объявить иноагентом и саму певицу - из-за ее постов в соцсетях об украинском кризисе. Весной 2024-го Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.