Замок Пугачевой и Галкина* разваливается на глазах

Замок певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), расположенный в подмосковной деревне Грязь, стремительно приходит в упадок. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что на стенах здания образовался значительный слой плесени, а кирпичная кладка начала отслаиваться от крыши и труб. Кроме того, на крыше заметны очаги коррозии.

« З а м о к Максима Галкина и Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь разваливается на глазах, а на стенах появился огромный слой плесени», — передает telegram-канал.

Периодически на территории особняка можно встретить помощников знаменитостей, которые осматривают и поддерживают состояние дома. По оценкам специалистов, ежемесячные расходы на содержание замка составляют около 500 тысяч рублей.

© telegram-канал Shot

© telegram-канал Shot

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил конфисковать имущество Галкина и на вырученные средства приобрести жилье для участников СВО. К таким активам, в частности, относится замок в Подмосковье.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список иноагентов