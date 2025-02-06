Уехавшая на Украину Максакова* стала фигуранткой нового уголовного дела

В России завели новое уголовное дело против оперной певицы Марии Максаковой* (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.

По словам источника издания, певица не маркировала материалы, которые публиковала в своем YouTube-канале.

« В о т н о ш е н и и М а р и и М а к с а к о в о й - И г е н б е р г с * в о з б у ж д е н о у г о л о в н о е д е л о п о ч а с т и 2 с т а т ь и 3 3 0 . 1 У К Р Ф ( у к л о н е н и е о т и с п о л н е н и я о б я з а н н о с т е й , п р е д у с м о т р е н н ы х з а к о н о д а т е л ь с т в о м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о б и н о с т р а н н ы х а г е н т а х ) » , - п о я с н и л о н .

Это не первое дело в отношении певицы. В сентябре 2024 года Максакова стала фигуранткой дела по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (часть 2 статьи 280.4 УК РФ). Суд принял решение о помещении ее под стражу.

При этом уехавшая на Украину артистка оказалась в центре скандала и в 2023 году, дав интервью латвийским СМИ. В нем она выразила надежду на то, что Запад поставит Украине дальнобойные ракеты.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.