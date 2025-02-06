Уехавшая на Украину Максакова* стала фигуранткой нового уголовного дела
В России завели новое уголовное дело против оперной певицы Марии Максаковой* (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.
По словам источника издания, певица не маркировала материалы, которые публиковала в своем YouTube-канале.
«В отношении Марии Максаковой-Игенбергс* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», - пояснил он.
Это не первое дело в отношении певицы. В сентябре 2024 года Максакова стала фигуранткой дела по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (часть 2 статьи 280.4 УК РФ). Суд принял решение о помещении ее под стражу.
При этом уехавшая на Украину артистка оказалась в центре скандала и в 2023 году, дав интервью латвийским СМИ. В нем она выразила надежду на то, что Запад поставит Украине дальнобойные ракеты.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.