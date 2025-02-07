Издательство «КоЛибри» выпустит новый сборник произведений Антуана де Сент-Экзюпери

Анонсирован сборник «Сент-Экзюпери. Избранное», приуроченный к выходу в российских кинотеатрах фильма-приключения «Сент-Экзюпери» о ключевом эпизоде жизни летчика и знаменитого писателя.

Книга включает повесть «Ночной полет», написанную в 1930 году, о событиях той зимы, которые легли в основу сюжета картины «Сент-Экзюпери». В 1930 году Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет по спасению своего товарища. События тех нескольких дней навсегда изменили друзей: один выжил, совершив невозможное, другой написал несколько книг, вошедших в «золотой запас» человечества.

Помимо «Ночного полёта» в книгу «Сент-Экзюпери. Избранное» также включены два главных произведения легендарного французского писателя и лётчика – «Маленький принц» (сказка дополнена знакомыми с детства авторскими иллюстрациями) и «Планета людей», которую Сент-Экзюпери посвятил своему лучшему другу Анри Гийоме.

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