Агентство USAID выделяло многомиллионные суммы голливудским звездам за визиты на Украину и публичную критику российской спецоперации. Однако некоторые актеры опровергли заявление издания E!News, разместившего информацию о гонорарах со ссылкой на некие телеграм-каналы.

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« Д о р о ж е в с е г о о б о ш л а с ь Анджелина Джоли – ей заплатили 20 миллионов долларов», – передает rwnews.ru.

Сообщается, что среди получателей выплат от USAID за поездки на Украину и высказывания в поддержку Киева оказались Жан-Клод Ван Дамм (1,5 млн долларов), Бен Стиллер (4 млн долларов), Шон Пенн (5 млн долларов) и Орландо Блум (8 млн долларов).

Между тем актер Бен Стиллер назвал эту информацию ложью. Соостветствуюший пост он разместил в соцсети X.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Володин обвинил USAID в преступлениях против человечности.