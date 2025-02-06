Анджелина Джоли и Орландо Блум получили миллионы за поездки на Украину и критику России
Агентство USAID выделяло многомиллионные суммы голливудским звездам за визиты на Украину и публичную критику российской спецоперации. Однако некоторые актеры опровергли заявление издания E!News, разместившего информацию о гонорарах со ссылкой на некие телеграм-каналы.
«Дороже всего обошлась Анджелина Джоли – ей заплатили 20 миллионов долларов», – передает rwnews.ru.
Сообщается, что среди получателей выплат от USAID за поездки на Украину и высказывания в поддержку Киева оказались Жан-Клод Ван Дамм (1,5 млн долларов), Бен Стиллер (4 млн долларов), Шон Пенн (5 млн долларов) и Орландо Блум (8 млн долларов).
Между тем актер Бен Стиллер назвал эту информацию ложью. Соостветствуюший пост он разместил в соцсети X.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Володин обвинил USAID в преступлениях против человечности.