Кравец встала на защиту Седоковой

Травля певицы Анны Седоковой является подлой провокацией человека, который даже с певицей может быть и не знаком. Об этом в беседе с URA.RU заявила певица Алена Кравец.

Напомним, что бывший муж Седоковой — баскетболист Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года. После этого певицу стали активно травить в интернете, обвиняя ее в том, что это она довела его до самоубийства. Тогда же с громкими заявлениями в отношении Седоковой стал выступать бизнесмен из Майами Марк Пугачев, назвавшийся близким другом баскетболиста.

« К т о т а к о й э т о т М а р к П у г а ч е в ? Е г о н и к т о н е з н а е т и и м я е г о н е з н а л и д о т р а г е д и и с с у и ц и д о м Яниса Тиммы. За это время этот сомнительный персонаж показал свою сущность. Не удивлюсь, если он мешает Анне не только жить, быть, но и зарабатывать», — сказала Кравец.

По ее словам, травля Седоковой зашла настолько далеко, что теперь она отражается на всех сферах деятельности певицы.

« М н е е е о ч е н ь ж а л ь . О н а у ж е и т а к н а т е р п е л а с ь о т Яниса. Но и мертвый он ей портит нервы, в том числе и через неадекватных друзей. Она мечтает все это забыть, как страшный сон», — добавила она.

Сама Кравец, которая встала на защиту Седоковой, также стала жертвой Пугачева. Из-за хейтеров, которые стали писать ей в социальных сетях, ей пришлось их закрыть. Несмотря на это певица по-прежнему считает, что Пугачев не был другом Тиммы и просто пытается нажиться на трагедии.