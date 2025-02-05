Кравец встала на защиту Седоковой
Травля певицы Анны Седоковой является подлой провокацией человека, который даже с певицей может быть и не знаком. Об этом в беседе с URA.RU заявила певица Алена Кравец.
Напомним, что бывший муж Седоковой — баскетболист Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года. После этого певицу стали активно травить в интернете, обвиняя ее в том, что это она довела его до самоубийства. Тогда же с громкими заявлениями в отношении Седоковой стал выступать бизнесмен из Майами Марк Пугачев, назвавшийся близким другом баскетболиста.
«Кто такой этот Марк Пугачев? Его никто не знает и имя его не знали до трагедии с суицидом Яниса Тиммы. За это время этот сомнительный персонаж показал свою сущность. Не удивлюсь, если он мешает Анне не только жить, быть, но и зарабатывать», — сказала Кравец.
По ее словам, травля Седоковой зашла настолько далеко, что теперь она отражается на всех сферах деятельности певицы.
«Мне ее очень жаль. Она уже и так натерпелась от Яниса. Но и мертвый он ей портит нервы, в том числе и через неадекватных друзей. Она мечтает все это забыть, как страшный сон», — добавила она.
Сама Кравец, которая встала на защиту Седоковой, также стала жертвой Пугачева. Из-за хейтеров, которые стали писать ей в социальных сетях, ей пришлось их закрыть. Несмотря на это певица по-прежнему считает, что Пугачев не был другом Тиммы и просто пытается нажиться на трагедии.