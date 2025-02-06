Группа «Ленинград» выступит в России впервые после длительного перерыва

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые почти за два года анонсировал концерты коллектива в России. Соответствующая афиша появилась в сообществе группы во «Вконтакте».

« 6 и ю н я Сергей Шнуров и легендарная группировка "Ленинград" устроят грандиозный концерт во Владивостоке на сцене Фетисов Арены!» — говорится в посте.

Второе мероприятие должно состояться 8 марта в Сочи, уточняется на официальном сайте коллектива.

Ранее Сергей Шнуров оценил вокальные данные российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, словами «поет слабо».