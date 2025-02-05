Николай Расторгуев оценил идею о переименовании улицы в честь него

Лидер группы «Любэ» отреагировал в беседе с изданием «Абзац» на идею о переименовании улицы в честь него.

« Я , ч е с т н о г о в о р я , с ч и т а ю , ч т о э т о л е г к и й п е р е б о р — р а з . И п о т о м , п о - м о е м у , э т о к а к а я - т о у т к а » , — з а я в и л и с п о л н и т е л ь .

16 января стало известно, что активисты движения «Ветераны России» предложили переименовать в честь Расторгуева улицу имени основателя группы Nirvana Курта Кобейна.

Общественники отметили, что Кобейн не имеет отношения к российской культуре, а также его трудно назвать примером для подражания из-за образа жизни.

13 января в СМИ распространилась информация, что в Пермском крае назвали улицу в честь Курта Кобейна. Она находится вблизи деревни Ельники на территории Добрянского округа.

В октябре 2024 года стало известно, что общественники движения «Зов народа» обратились в министерство культуры России с просьбой назвать московскую улицу в честь актера Романа Мадянова. Таким образом активисты захотели увековечить образ артиста, которого не стало 25 сентября из-за рака легких.