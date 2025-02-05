Победившая рак известная телеведущая рассказала о неверном диагнозе

Известная британская телеведущая Джулия Брэдбери, победившая рак груди, заявила, что изначально медики ставили ей неверный диагноз. Об этом пишет Express.

Телезвезда отметила, что обнаружила у себя в груди уплотнение, после чего обратилась к доктору. Брэдбери провели две маммографии, однако по ее результатам врачи утверждали, что новообразование носит доброкачественный характер.

« И т о л ь к о в о в р е м я т р е т ь е г о п о х о д а к в р а ч у о н в н е з а п н о п р е д л о ж и л : " А д а в а й - к а м ы с д е л а е м т е б е У З И , п р е ж д е ч е м о т п у с т и м т е б я н а г о д " » , — д о б а в и л а о н а .

Ультразвуковое исследование показало, что у Брэдбери рак груди. Телеведущая предположила, что если бы не эта процедура, то она могла бы не справиться с болезнью, либо ей пришлось бы проходить более тяжелое лечение.

Брэдбери также объяснила, что злокачественную опухоль в ее случае было трудно обнаружить с помощью маммографии, поскольку у нееплотная грудь. «Ультразвук лучше справляется с плотной грудью», — указала она.

Ранее Брэдбери рассказала об изменениях в образе жизни после того, как у нее наступила ремиссия. В частности, телеведущая раскрыла, что отказалась от алкоголя из-за риска рецидива онкологии.