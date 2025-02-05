Певица Анна Седокова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее 7-летний сын Гектор узнал о трагедии с Янисом Тиммой от знакомых из баскетбольного лагеря.

По словам артистки, она долго не решалась рассказать Гектору правду. Но спустя несколько дней после трагедии к сыну подошел мальчик из лагеря и сообщил, что его отца не стало.

« В э т о т м о м е н т я п о н я л а , ч т о н е т н и ч е г о в а ж н е е т о г о , ч т о б ы с е й ч а с в с т а т ь и б ы т ь в м е с т е с н и м . Я н е м о г л а п о з в о л и т ь д р у г и м л ю д я м в л и я т ь н а е г о в о с п р и я т и е м и р а » , — с о о б щ и л а Седокова.

После случившегося, продолжила певица, она решила увезти сына «подальше от всего», поэтому семья встретила Новый год в аэропорту. Седокова призналась, что это был худший праздник в ее жизни. Артистка плохо себя чувствовала из-за стресса: она падала в обмороки и едва стояла на ногах.

« Я н е з н а ю , к т о м н е п о м о г п р о л е т е т ь в с е э т о в р е м я . М ы б ы л и и з м о т а н ы . Н о я в е р и л а , ч т о о б я з а т е л ь н о с о в с е м с п р а в л ю с ь » , — п о д ы т о ж и л а Седокова.

Бывшего мужа певицы, баскетболиста Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. Тимма был отчимом Гектора, настоящим отцом мальчика является бизнесмен Артем Комаров.