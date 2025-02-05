Мизулина пришла поддержать SHAMAN на премьеру оперы

Сегодня в Государственном Кремлёвском дворце состоялась премьера этно-оперы «Князь Владимир», над которой композитор и продюсер Игорь Матвиенко работал почти десять лет. Главную роль исполнил певец SHAMAN (Ярослав Дронов), а его сценическую жену, княгиню Рогнеду, сыграла Асият Сайгидова.

Мизулина пришла поддержать SHAMAN на премьеру оперы
© РИА Новости

Однако внимание публики привлек не только сам спектакль, но и гостья в зале — Екатерина Мизулина. Глава Лиги безопасного Интернета пришла поддержать певца, с которым ей давно приписывают роман. Недавно их даже заметили вместе в моменте нежного поцелуя.

SHAMAN не стал прямо отвечать на вопросы журналистов о своих отношениях с Екатериной, но намекнул, что многое прояснится совсем скоро.

«А кто вам сказал, что было или не было? Что нас объединяет? Во-первых, любовь к России. А все остальное узнаете 9 марта на моем сольном концерте», заявил артист.

Зрители с интересом наблюдали, как Мизулина реагирует на сценические страсти SHAMAN и его партнерши. Сам певец уверяет, что ему было легко играть любовь.

«Репетиции идут уже два года, мы давно спелись. Она играет мою жену, поэтому будет много сюрпризов», интригует исполнитель.

Помимо SHAMAN, в постановке задействован Николай Расторгуев. Лидер группы «Любэ» исполнил роль воина князя Владимира, ставшего первым христианским мучеником на Руси. Сам автор оперы Игорь Матвиенко тоже вышел на сцену — он сыграл скандинавского бога Одина. SHAMAN признался, что участие в спектакле оказалось непростым испытанием.

«Грим занимает больше часа, а костюмы многослойные и тяжелые», поделился певец.

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