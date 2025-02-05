Сегодня в Государственном Кремлёвском дворце состоялась премьера этно-оперы «Князь Владимир», над которой композитор и продюсер Игорь Матвиенко работал почти десять лет. Главную роль исполнил певец SHAMAN (Ярослав Дронов), а его сценическую жену, княгиню Рогнеду, сыграла Асият Сайгидова.

Однако внимание публики привлек не только сам спектакль, но и гостья в зале — Екатерина Мизулина. Глава Лиги безопасного Интернета пришла поддержать певца, с которым ей давно приписывают роман. Недавно их даже заметили вместе в моменте нежного поцелуя.

SHAMAN не стал прямо отвечать на вопросы журналистов о своих отношениях с Екатериной, но намекнул, что многое прояснится совсем скоро.

« А к т о в а м с к а з а л , ч т о б ы л о и л и н е б ы л о ? Ч т о н а с о б ъ е д и н я е т ? В о - п е р в ы х , л ю б о в ь к Р о с с и и . А в с е о с т а л ь н о е у з н а е т е 9 м а р т а н а м о е м с о л ь н о м к о н ц е р т е » , — з а я в и л а р т и с т .

Зрители с интересом наблюдали, как Мизулина реагирует на сценические страсти SHAMAN и его партнерши. Сам певец уверяет, что ему было легко играть любовь.

« Р е п е т и ц и и и д у т у ж е д в а г о д а , м ы д а в н о с п е л и с ь . О н а и г р а е т м о ю ж е н у , п о э т о м у б у д е т м н о г о с ю р п р и з о в » , — и н т р и г у е т и с п о л н и т е л ь .

Помимо SHAMAN, в постановке задействован Николай Расторгуев. Лидер группы «Любэ» исполнил роль воина князя Владимира, ставшего первым христианским мучеником на Руси. Сам автор оперы Игорь Матвиенко тоже вышел на сцену — он сыграл скандинавского бога Одина. SHAMAN признался, что участие в спектакле оказалось непростым испытанием.