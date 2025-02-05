Мизулина пришла поддержать SHAMAN на премьеру оперы
Сегодня в Государственном Кремлёвском дворце состоялась премьера этно-оперы «Князь Владимир», над которой композитор и продюсер Игорь Матвиенко работал почти десять лет. Главную роль исполнил певец SHAMAN (Ярослав Дронов), а его сценическую жену, княгиню Рогнеду, сыграла Асият Сайгидова.
Однако внимание публики привлек не только сам спектакль, но и гостья в зале — Екатерина Мизулина. Глава Лиги безопасного Интернета пришла поддержать певца, с которым ей давно приписывают роман. Недавно их даже заметили вместе в моменте нежного поцелуя.
SHAMAN не стал прямо отвечать на вопросы журналистов о своих отношениях с Екатериной, но намекнул, что многое прояснится совсем скоро.
«А кто вам сказал, что было или не было? Что нас объединяет? Во-первых, любовь к России. А все остальное узнаете 9 марта на моем сольном концерте», — заявил артист.
Зрители с интересом наблюдали, как Мизулина реагирует на сценические страсти SHAMAN и его партнерши. Сам певец уверяет, что ему было легко играть любовь.
«Репетиции идут уже два года, мы давно спелись. Она играет мою жену, поэтому будет много сюрпризов», — интригует исполнитель.
Помимо SHAMAN, в постановке задействован Николай Расторгуев. Лидер группы «Любэ» исполнил роль воина князя Владимира, ставшего первым христианским мучеником на Руси. Сам автор оперы Игорь Матвиенко тоже вышел на сцену — он сыграл скандинавского бога Одина. SHAMAN признался, что участие в спектакле оказалось непростым испытанием.
«Грим занимает больше часа, а костюмы многослойные и тяжелые», — поделился певец.