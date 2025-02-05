Стали известны детали жизни Бьянки Цензори до брака с Канье Уэстом
Журналисты Daily Mail раскрыли детали жизни австралийского архитектора Бьянки Цензори до замужества с американским рэпером Канье Уэстом. Подробности опубликованы на сайте издания.
Бывшие однокурсники девушки, которая училась в Баптистской гимназии Кэри, рассказали, что на самом деле «она постоянно крутилась в кругах богатых детей из частных школ». При этом модель всегда была близка со своей семьей, которая вела закрытый образ жизни.
«То, что она оказалась в браке с такой звездой, должно было их удивить», — считают инсайдеры.
Цензори описали как экстраверта, который умел находить язык со всеми.
«Она никогда не была пугающей злой девчонкой. Думаю, люди удивятся, насколько она умна», — уточнил друг детства девушки и добавил, что именно благодаря превосходным оценкам после школы она получила степень бакалавра архитектуры в Мельбурнском университете в 2017 году.
По словам приятели супруги Уэста, она всегда добивалась успеха во всем, что бы ни выбрала.
«Она была тусовщицей после школы, никогда не пропускала все крупные общественные мероприятия, например, походы в ночные клубы или поездки на автомобильные гонки, — заявил он. — Я не удивлен, что она попала на работу в Yeezy, ведь Бьянка всегда была стильной».
Однако анонимный источник все же удивился, что она выбрала Канье в качестве избранника. В то же время подруга Цензори, с которой она ездила на фестиваль Rainbow Serpent в январе 2017 года, назвала ее смелой и современной девушкой.
«Мне понравилось, как смело она носила наклейки на сосках вопреки общественному мнению», — подытожила героиня материала.
Канье Уэста и его «голую» жену Бьянку выгнали с премии «Грэмми»
Рэпера Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори выгнали с церемонии награждения «Грэмми». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Церемония прошла в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Канье был номинировал на премию в категории «Лучшая рэп-песня» за трек «Carnival», который он записал в составе ¥$ — совместной с Ty Dolla $ign. На красную дорожку он пришел вместе с Цензори, которая была одета в черную шубу. В один момент она скинула с себя верхнюю одежду, представ перед фотографами в совершенно прозрачном платье без нижнего белья. В таком виде она позировала журналистам еще несколько минут.
В одних публикациях утверждается, что после этого Уэста и его жену вывели с церемонии награждения в сопровождении полиции. Причиной якобы стало недовольство организаторов нарядом Бьянки. По другим данным, супруги покинули церемонию самостоятельно, пройдясь по красной дорожке.
Раскрыта правда о «голом» наряде Бьянки Ценсори на «Грэмми»: «Не считает это неуместным»
Публика зря забила тревогу после того, как Канье Уэст вывел «голую» Бьянку Ценсори на красную дорожку «Грэмми». Инсайдер Daily Mail раскрыл, что эпатажный выход был тщательно спланирован — вероятно, в том числе и «приказ» музыканта супруге, который эксперты расшифровали по губам.
По словам собеседника, образ вместе с влюбленным продумывали дизайнеры Yeezy, бренда Канье. В процессе разработки они надеялись, что супругов выгонят из зала.
«Бьянку совсем не заставляют. Она добровольный участник, и Канье не контролирует ее. Но создают образы вместе — делятся идеями и видением о моде и культуре. <...> Непристойность — это не обнаженное тело, а менталитет», — отметил источник. Он добавил, что Ценсори не считает свои образы «неуместными» — они, на ее взгляд, искусство.
Канье Уэст потерял $20 млн из-за выходки с Бьянкой Цензори на «Грэмми»
Американский рэпер Канье Уэст стал беднее из-за скандальной выходки на церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом пишет газета The Daily Mail.
Напомним — жена Уэста, модель Бьянка Цензори, пришла на мероприятие в черной шубе и по команде супруга сбросила ее перед камерами. Под мехами у нее было лишь абсолютно прозрачное платье, а под ним, в свою очередь — абсолютно никакого белья.
Как утверждают собеседники The Daily Mail, этот перформанс вызвал шок у деловых партнеров Уэста в Японии. В этой стране правам женщин уделяется особое внимание — и теперь, когда рэпера хором обвиняют в публичной эксплуатации тела жены, его японские инвесторы «испугались» возможных последствий от сотрудничества с ним. По словам источников, Уэст лишился контракта на два выступления в мае — то есть потерял $ 20 млн.
«Канье просто портит все возможности, которые ему предоставляются. Трюк был невероятно жутким и был встречен в Японии с ужасом», — приводит издание их слова.
Отдельно собеседники The Daily Mail выразили сожаление насчет того, что исполнитель, бывавший в Японии, так и не смог понять все тонкости местной культуры.
Бьянка Цензори не понесет наказания за скандальный наряд на «Грэмми» — названа причина
Модель Бьянка Цензори, жена американского рэпера Канье Уэста, не понесет никакого наказания за свой внешний вид церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом сообщает TMZ.
После громкого скандала Сеть вскипела призывами наказать скандальную парочку за нарушение общественных норм. Цензори обвинили даже в негативном влиянии на детей — популярной быстро стала фотография с церемонии, на которой чернокожий мальчик украдкой и с очень большим интересом смотрит на ее формы.
Но, по данным TMZ, все эти возмущения так и останутся пустыми сотрясаниями воздуха, а наказан никто не будет — просто потому что в итоге никто на Цензори официально и не пожаловался.
Раскрыт тайный смысл появления Бьянки Цензори голой на «Грэмми»
Журналисты Page Six раскрыли тайный смысл обнажения архитектора Бьянки Цензори на музыкальной премии «Грэмми». Подробности опубликованы на сайте издания.
Жена рэпера Канье Уэста появилась голой на ковровой дорожке, прикрыв обнаженное тело прозрачным мини-платьем. Знаменитость также надела босоножки на высоких каблуках, отказавшись при этом от аксессуаров. В то же время волосы Цензори собрали в гладкий пучок.
Анонимный источник рассказал редакторам, что эпатажный выход — попытка повторить обложку альбома Уэста Vultures 1. На ней супруга музыканта предстала в трусах-стрингах, позируя рядом с мужем, который был одет в черный наряд.