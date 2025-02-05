Компания Харламова задолжала ФНС 714 тыс. рублей

У «Хот Дог Бульдог», компании Гарика Харламова, обнаружили крупную налоговую задолженность. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, фирма накопила задолженность перед ФНС в размере 714 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что лидеру рок-группы «Ногу свело» Максиму Покровскому* (признан иноагентом в РФ) грозит первый штраф за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете.

Кроме того, семья известного музыканта задолжала более 400 тыс. рублей в качестве налогов. Так, сын фронтмена группы Илья должен 206 тыс. рублей налоговой и 5 тыс. рублей приставам, жена Татьяна — 44 тыс. рублей. Глава семейства не выплатил ФНС 180 тыс. рублей.

*Лицо, признанное в России иноагентом