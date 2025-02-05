Вокалист «Би-2» отменил концерт в Баку из-за страха

Вокалист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что решил отменить концерт в Баку. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

По словам артиста, он сделал это после того, как прочитал, что в Азербайджане «арестовали кого-то по заказу России». Бортник признался, что ему страшно приезжать с гастролями в Азербайджан, Армению, Грузию и Казахстан.

« С е й ч а с , в и д и м о , т а к о е в р е м я , ч т о н у ж н о в ы д е р ж а т ь п а у з у . М е н я о д о л е в а ю т т а к и е ж е с т р а х и , к а к и в с е х . Я т о ж е н е х о ч у п о д з а б о р о м з а к о н ч и т ь с в о ю ж и з н ь . Д л я м е н я э т о в к а к о й - т о с т е п е н и н о ч н о й к о ш м а р » , — д о б а в и л о н .

Лева Би-2* продал квартиру в Москве, чтобы содержать группу

Ранее лидер группы «Би-2» заявил, что уже полгода содержит коллектив на собственные деньги.