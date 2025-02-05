SHAMAN рассказал об отношениях с Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своих отношениях с руководителем Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Его слова передает издание «Комсомольская правда».

« У н а с е с т ь о д н а в а ж н е й ш а я о б щ а я ч е р т а — л ю б о в ь к Р о с с и и . А о б о в с е м о с т а л ь н о м в ы у з н а е т е п о з ж е » , — з а я в и л Дронов.

Любовь сама придет: Shaman признался, что не ищет себе пару

Ранее сообщалось, что SHAMAN и Екатерина Мизулина посетили московскую школу и изобразили поцелуй на встрече с учениками. В январе артист и глава Лиги безопасного интернета одновременно опубликовали одинаковые посты с совместным фото.