SHAMAN рассказал об отношениях с Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своих отношениях с руководителем Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Его слова передает издание «Комсомольская правда».

«У нас есть одна важнейшая общая черта любовь к России. А обо всем остальном вы узнаете позже», заявил Дронов.

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Ранее сообщалось, что SHAMAN и Екатерина Мизулина посетили московскую школу и изобразили поцелуй на встрече с учениками. В январе артист и глава Лиги безопасного интернета одновременно опубликовали одинаковые посты с совместным фото.

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