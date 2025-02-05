Певица Лолита Милявская заявила, что не верит в патриотизм Яны Поплавской

Певица Лолита Милявская осудила на шоу «Соловьев Live» Яну Поплавскую за то, что актриса слишком активно поддерживает специальную военную операцию на Украине.

Лолита Милявская назвала Яну Поплавскую «псевдопатриоткой»
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«Есть куча псевдопатриотов. Я не верю, например, Яне Поплавской, которая орет бесконечно: для меня вчера она праздновала шаббат, а сегодня уже христианка», — заявила исполнительница.

Ведущий программы напомнил Милявской, что сын Поплавской ушел на фронт. На это артистка ответила, что у многих ее знакомых родственники и дети находятся на СВО.

«У многих дети так поступают [уходят на фронт]. Да, люди плачут, молятсяИ я помогаю, но не значит, что я ору об этом», подчеркнула певица.

На той же передаче Лолита Милявская назвала предателем Филиппа Киркорова. Она осудила коллегу за критику по отношению к блогерше Анастасии Ивлеевой после ее «голой» вечеринки.

«Ну что с него взять? Он человек, который готов на что угодно. Предать кого угодно. Это человек, который был на вечеринке так же, как и я, 2 или 3 часа. И при этом обвинил Настю Ивлееву почему-то», заявила Милявская.
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