Пригожин прокомментировал исчезновение своего зятя в зоне СВО

Пригожин подтвердил исчезновение своего зятя в зоне СВО
Продюсер Иосиф Пригожин подтвердил исчезновение своего зятя Евгения Ткаченко в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает StarHit.
Он отметил, что его внук «остался без отца», а его дочери Данае тяжело, хоть она и продолжает держаться. Пригожин добавил, что прошел уже год, а поэтому шансов на возвращение Ткаченко мало.
«Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить. С дочерью, конечно, мы общаемся. Помогаю ей по возможности», — добавил продюсер.
Дочь Пригожина заявила о пропаже мужа на СВО
Ранее дочь Пригожина Даная заявила, что ее супруг числится пропавшим без вести уже год и два месяца. Мужчина получил повестку в военкомат в сентябре 2022-го, когда началась частичная мобилизация. Однако тогда Ткаченко служить не пошел: у него только родился ребенок. Спустя год, в декабре 2023 года, он ушел на фронт добровольцем.