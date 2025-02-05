Пригожин прокомментировал исчезновение своего зятя в зоне СВО

Продюсер Иосиф Пригожин подтвердил исчезновение своего зятя Евгения Ткаченко в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает StarHit.

Он отметил, что его внук «остался без отца», а его дочери Данае тяжело, хоть она и продолжает держаться. Пригожин добавил, что прошел уже год, а поэтому шансов на возвращение Ткаченко мало.

« М н е и з в е с т н ы н е к о т о р ы е о б с т о я т е л ь с т в а , п р и к о т о р ы х о н п р о п а л , н о п о к а н е х о ч у о б э т о м п о д р о б н о г о в о р и т ь . С д о ч е р ь ю , к о н е ч н о , м ы о б щ а е м с я . П о м о г а ю е й п о в о з м о ж н о с т и » , — д о б а в и л п р о д ю с е р .

Дочь Пригожина заявила о пропаже мужа на СВО

Ранее дочь Пригожина Даная заявила, что ее супруг числится пропавшим без вести уже год и два месяца. Мужчина получил повестку в военкомат в сентябре 2022-го, когда началась частичная мобилизация. Однако тогда Ткаченко служить не пошел: у него только родился ребенок. Спустя год, в декабре 2023 года, он ушел на фронт добровольцем.