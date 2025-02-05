В нескольких городах Кузбасса отменили концерты певицы Лолиты. Из-за этого разразился скандал — артистка расстроилась из-за срыва выступлений. Однако концерты звезды в Томске и Красноярске все-таки состоятся. Правда, исполнительница хита «На Титанике» заявила, что ничего с них не получит.

Лолита вышла на связь с подписчиками в своем Telegram-канале. Певица объяснила, что каждый концерт требует определенных затрат: на световое и звуковое оборудование, зарплаты сотрудников, рекламу и т. д. Так как выступления были сорваны, расходы делятся между двумя концертами.

« П о л у ч а е т с я , ч т о я б у д у п е т ь б е с п л а т н о . Н о х о ч у с к а з а т ь в а м , Т о м с к и К р а с н о я р с к , ч т о с д е л а ю э т о с о г р о м н ы м у д о в о л ь с т в и е м и у в а ж е н и е м к в а м » , — г о в о р и т з в е з д а .

Артистка все равно намерена петь и с удовольствием ждет встречи со зрителями, несмотря на все трудности. Также Лолита добавила, что не будет снижать качество концертов.

Ранее актриса Яна Поплавская прокомментировала отмену концертов Лолиты Милявской в Кузбассе. По ее мнению, певице не удалось выступить, так как регион является одним из лидеров по поддержке бойцов СВО.