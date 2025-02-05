Адвокат семьи Яниса Тиммы заявил, что Анну Седокову могут вызвать на допрос в Латвию. Об этом сообщает Super.ru.

СК Москвы отказался возбуждать уголовное дело, но в Латвии продолжается расследование смерти баскетболиста. Адвокат семьи заявил, что они подали жалобу на решение СК. Юрис Гринвалдс убежден: следователи не учли много ключевых моментов.

В первую очередь, он отметил, что сотрудники СК не попросили Анну Седокову показать фото, которые ей отправлял Янис перед смертью.

«Анна Седокова должна была показать, где Янис угрожал ей, что он писал. Она этого не сделала», — высказался адвокат.

В связи с этим СК Латвии планирует вызвать артистку на допрос.

По информации источника, семья баскетболиста убеждена: Анна мешает расследованию.

Ранее похудевшая Анна Седокова заявила о возвращении на сцену после смерти Яниса Тиммы. Подробности читайте в этой новости.